4/12 ©Ansa

MICHAEL SCHUMACHER/FERRARI. Nel 2004 il tedesco domina con 13 vittorie e 15 podi su 18 GP; la FIA cambia le regole per il 2005, la Bridgestone "sbaglia" le gomme e ottiene solo 5 podi e una "vittoria-farsa" a Indy in cui i gommati Michelin non corrono.