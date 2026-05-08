Kimi Antonelli è il leader del Mondiale di Formula 1 ed è il pilota che finora ha totalizzato più giri in testa in questo inizio di stagione. Ma non solo: il pilota Mercedes ha infatti più giri al comando di tutti gli altri piloti sommati tra loro. Non ci credi? Dai un occhio qui. Il Mondiale torna tra due settimane in Canada, sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

LA F1 CORRE ANCORA SU SKY: IN ESCLUSIVA FINO AL 2032