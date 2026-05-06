Sky e Formula 1 annunciano l’estensione pluriennale della loro partnership in Italia, Regno Unito e Irlanda. Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032 per raccontare in diretta e in streaming su NOW tutti i weekend di gara. Il racconto su Sky Sport F1 e non solo con gli aggiornamenti continui su Sky Sport 24, su Skysport.it e sui social ufficiali di Sky Sport LA F1 DAL 2019 A OGGI: IL MONDIALE RACCONTATO DA SKY - IL NOSTRO TEAM

Sky e Formula 1 annunciano un’estensione pluriennale della loro partnership, che garantirà agli spettatori di Sky Sport in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda l’accesso esclusivo a tutte le gare di Formula 1 per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032. In Italia, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile continuare a seguire tutte le sessioni di prove, qualifiche, le gare sprint e i Gran Premi del Mondiale di F1, con alcuni GP live anche in chiaro su TV8: una vetrina strategica che contribuisce ad ampliare il pubblico e a rafforzare la visibilità della Formula 1. La partnership include inoltre in tutti i Paesi dell'accordo una copertura completa di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy, che continueranno tutte a far parte dell’offerta di Sky.

Dana Strong, Group CEO di Sky "L'estensione della nostra partnership con la Formula 1 arriva in un momento entusiasmante, mentre entriamo insieme in una nuova era. Per i nostri clienti non c’è mai stato un momento migliore per seguire questo sport, con più talento britannico che mai sulla griglia di partenza e con la prossima generazione di stelle, come l’italiano Kimi Antonelli, che sta già lasciando il segno. Siamo orgogliosi del ruolo che abbiamo svolto nel sostenere la crescita dello sport attraverso uno storytelling di livello mondiale, l’innovazione e investimenti a lungo termine. Questo accordo consolida la posizione di Sky come casa della Formula 1".



Andrea Duilio, CEO Sky Italia "Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo, che conferma la solidità della nostra partnership pluriennale con la Formula 1, in Italia sinonimo di tradizione e passione uniche. Continueremo a valorizzarla al meglio, come solo Sky sa fare, offrendo ancora per molti anni grandi sfide raccontate con la qualità editoriale e tecnologica che ci contraddistingue per far vivere agli appassionati italiani tutte le emozioni della pista".

Stefano Domenicali, President & CEO of Formula 1 "Sky è sempre stato un partner dedicato, affidabile e appassionato sin dall'inizio della nostra collaborazione - dice Stefano Domenciali, Presidente e Ceo di F1 - molti anni fa. Il loro approccio all'avanguardia a livello mondiale per le trasmissioni in diretta, la creazione di contenuti e le analisi dietro le quinte, guidate da un gruppo di talenti televisivi davvero straordinari, ha fatto la differenza nel continuare a far crescere il nostro sport nel Regno Unito, in Irlanda e in Italia, e sono lieto che la nostra partnership si protrarrà per il prossimo decennio. Voglio ringraziare Dana e tutto il team di Sky per la determinazione dimostrata nel concludere questo accordo e nel continuare a portare l'emozione della Formula 1 ai nostri appassionati".