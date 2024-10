Introduzione

In questa lotta mondiale i protagonisti sono Verstappen e Norris e non solo nel testa a testa per il titolo. I due piloti hanno anche conquistato lo stesso numero di podi, ben 11. La differenza però risiede nel numero delle vittorie: 7 per l'olandese e 3 per il britannico. Dietro di loro, la seconda posizione è occupata da Leclerc, che ne conta 9. Dietro di lui Piastri. Di seguito, tutti i piloti in griglia ad essere saliti almeno una volta sul podio in questa stagione

