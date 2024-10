Spazio anche a WRC e Ferrari Challenge

Il fine settimana motoristico non finisce qui. Nel weekend si tornerà sugli sterrati per il Rally dell’Europa Centrale del WRC. Il penultimo appuntamento dell’anno, nella campagna austriaca, sarà visibile a partire da giovedì alle 15, per la prima TV stage della tappa (Sky Sport Arena e NOW). Sabato due nuove dirette, alle 8.55 e alle 15.25 (Sky Sport F1 e NOW), mentre domenica gran finale, con la quarta TV stage alle 10.30 (Sky Sport 251 e NOW) e la powerstage conclusiva alle 12.55 (Sky Sport F1 e NOW). Grande weekend anche per il Ferrari Challenge, con le finali mondiali in programma sul circuito di Imola. Palinsesto fitto di eventi, con Gara 1 in programma giovedì: alle 10.25 Coppa Shell, alle 15.05 Coppa Shell AM, alle 17.20 Trofeo Pirelli & Pirelli AM. Venerdì si parte con Gara 2 di Coppa Shell AM alle 10.25, Trofeo Pirelli & Pirelli AM alle 12.40 e Coppa Shell alle 15.05. Domenica il giorno delle finali mondiali: alle 9.20 Coppa Shell AM, alle 10.30 Coppa Shell e alle 11.40 Trofeo Pirelli & Pirelli AM.