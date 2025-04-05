Dal 2026 avremo macchine più leggere di 30 Kg, più corte e più strette ma non solo. La power unit, infatti, avrà il 50% della potenza dal motore endotermico e altrettanta dall'ibrido. Ci sarà inoltre anche l'aerodinamica mobile – X-mode - davanti e dietro con una modalità di sorpasso Override, che darà la possibilità di utilizzare il motore elettrico per un periodo di tempo più lungo in rettilineo rispetto ad un concorrente.

I DETTAGLI SUI NUOVI REGOLAMENTI F1 2026

Di seguito il pensiero dei piloti di F1 sui regolamenti in vigore dal 2026.