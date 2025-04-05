F1, i piloti hanno criticato così il regolamento 2026: tutte le dichiarazioniFormula 1
Introduzione
La Formula 1 si prepara per iniziare una nuova era a partire dalla prossima stagione con il cambio di regolamenti, anche se sono già diversi i piloti del Circus che non sembrano approvare le novità previste nel 2026. Qui la ricostruzione completa. Il Mondiale torna in Olanda nel weekend del 31 agosto: sempre live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
I piloti critici sui regolamenti 2026
In vista dell'inizio della nuova stagione, sono già diversi i piloti di Formula 1 che stanno esprimendo forti preoccupazioni sui regolamenti del 2026. Tanti, infatti, hanno definito le nuove auto troppo lente, troppo tecniche e potenzialmente insicure ad alta velocità.
Le novità principali dei regolamenti 2026
Dal 2026 avremo macchine più leggere di 30 Kg, più corte e più strette ma non solo. La power unit, infatti, avrà il 50% della potenza dal motore endotermico e altrettanta dall'ibrido. Ci sarà inoltre anche l'aerodinamica mobile – X-mode - davanti e dietro con una modalità di sorpasso Override, che darà la possibilità di utilizzare il motore elettrico per un periodo di tempo più lungo in rettilineo rispetto ad un concorrente.
Di seguito il pensiero dei piloti di F1 sui regolamenti in vigore dal 2026.
Lewis Hamilton (Ferrari)
"Nonostante la perdita di ben 30 kg, le nuove auto sono piuttosto lente. Anche nelle simulazioni sono sembrate lente".
Max Verstappen (Red Bull)
"Invece di aggiungere complessi strumenti di sorpasso e aerodinamica attiva, la F1 dovrebbe concentrarsi sulla riduzione del peso. Dobbiamo concentrarci sul peso".
George Russell (Mercedes)
"Stiamo parlando di velocità massime di 360 km/h con un carico aerodinamico notevolmente inferiore. Questo rappresenta un serio problema di sicurezza. Se l'auto perde stabilità a quelle velocità, potrebbe diventare pericolosa per tutti".
Fernando Alonso (Aston Martin)
"Le regole 2026 sembrano complicate. Troppi pulsanti, troppo ambiziose e potrebbero anche non bastare per raggiungere gli obiettivi di peso. Onestamente vorrei più creatività, non complessità. È questo quello che vogliamo in futuro?".
Alex Albon (Williams)
"Vogliono che le auto del 2026 siano 30 kg più leggere... ma a quale prezzo? La batteria si scarica a metà rettilineo e l'auto diventa estremamente lenta. Queste non sono corse".
Charles Leclerc (Ferrari)
"Le prove al simulatore non sono state piacevoli, il regolamento è un po' triste".
Lance Stroll (Aston Martin)
"Questo regolamento sembra un progetto scientifico incentrato sull'energia anziché sul puro entusiasmo delle corse".