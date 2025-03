Lando Norris è il primo leader del Campionato 2025 dopo il pazzo GP di Melbourne: il britannico in testa al Mondiale per la prima volta in carriera. Insegue Verstappen, Antonelli subito a punti nella sua prima gara in carriera. Dietro Leclerc e Hamilton. Ecco l'ordine d'arrivo e le classifiche. Il Mondiale torna la prossima settimana in Cina live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: HIGHLIGHTS