Ufficializzate le linee guida dei regolamenti che saranno in vigore dal Mondiale 2026. Macchine più leggere di 30 Kg, più corte e più strette Ma non solo. La power unit avrà il 50% della potenza dal motore endotermico e altrettanta dall'ibrido. Via il Drs subentrano Override e aerodinamica attiva. Qui tutti i dettagli della nuova era che sta per cominciare