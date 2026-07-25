Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

F1, pole position 2026: egemonia Mercedes, dieci su dieci (finora)

L'ANDAMENTO fotogallery
10 foto

Il weekend di Budapest è inziato nel segno della Ferrari, che spera si spezzare il domino della Mercedes nelle qualifiche. Le Frecce d'Argento finora l'hanno fatta da padrone: qui l'andamento del sabato nel Mondiale 2026. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

ALTRE FOTOGALLERY

Gladysz s'impenna su Nakamura: crash in F3

BUDAPEST

Tre macchine coinvolte in un incidente in curva 12 poco dopo il via della Sprint Race di Formula...

9 foto

GP Ungheria, il meteo: domenica asfalto rovente!

CHE TEMPO FA

Le previsioni meteo per la gara dell'Hungaroring, ultima del Mondiale 2026 di Formula 1 prima...

3 foto

I nomi delle curve dell'Hungaroring: c'è Hamilton

gp ungheria

L'Hungaroring celebra il 40° anniversario del Gran Premio d'Ungheria assegnando un nome ufficiale...

16 foto

Ungheria, risultati e tempi delle libere

BUDAPEST

E' grande Ferrari nel venerdì dell'Hungaroring: Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di...

23 foto

Colapinto, che botto nelle Libere 2: pilota ok

gp ungheria

Brutto incidente per Franco Colapinto nel corso delle Libere 2 del GP d'Ungheria: l'argentino...

7 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    GP Ungheria, qualifiche LIVE alle 16 su Sky

    guida tv

    Undicesima tappa del Mondiale di Formula 1: si corre all'Hungaroring di Budapest. In pista anche...

    Hungaroring, la Curva 2 dedicata a Hamilton

    video

    La curva 2 dell'Hungaroring è stata ufficialmente intitolata a Lewis Hamilton, il pilota più...

    Leclerc: "Con lavoro perfetto sarà un buon sabato"

    ferrari

    Charles Leclerc ha staccato il 2° tempo nel venerdì di Budapest, subito dietro a Lewis Hamilton:...