F1, pole position 2026: egemonia Mercedes, dieci su dieci (finora)
- George Russell apre la stagione conquistando la pole davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli. Terzo Isack Hadjar con la Red Bull.
- Primi tre: Russell, Antonelli, Hadjar.
- Kimi Antonelli firma la sua prima pole stagionale e precede l'altra Mercedes di Russell. Terza posizione per Lewis Hamilton con la Ferrari
- Primi tre: Antonelli, Russell, Hamilton.
- Seconda pole consecutiva per Kimi Antonelli, ancora una volta davanti al compagno Russell. Oscar Piastri completa i primi tre con la McLaren
- Primi tre: Antonelli, Russell, Piastri
- Antonelli conquista la terza pole consecutiva e precede Max Verstappen e Charles Leclerc. Russell chiude invece soltanto al quinto posto
- Primi tre: Antonelli, Verstappen, Leclerc
- George Russell interrompe la serie del compagno e riporta la sua Mercedes davanti a tutti. Antonelli completa la prima fila, mentre Lando Norris è terzo
- Primi tre: Russell, Antonelli, Norris
- Sulle strade di Monte-Carlo è ancora Antonelli a conquistare la partenza al palo. Alle sue spalle Max Verstappen e Lewis Hamilton
- Primi tre: Antonelli, Verstappen, Hamilton.
- Russell firma la pole sul circuito di Barcellona precedendo la Ferrari di Hamilton. Antonelli completa i primi tre con l'altra Mercedes
- Primi tre: Russell, Hamilton, Antonelli.
- Seconda pole consecutiva per Russell, il più veloce al Red Bull Ring. Dietro di lui le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton
- Primi tre: Russell, Leclerc, Hamilton.
- Antonelli riporta la sua Mercedes davanti a tutti nelle qualifiche di Silverstone. Leclerc e Hamilton completano un terzetto tutto Ferrari-Mercedes
- Primi tre: Antonelli, Leclerc, Hamilton.
- A Spa arriva la sesta pole stagionale di Antonelli, che precede Max Verstappen e Lando Norris. Mercedes resta così imbattuta nelle qualifiche dei primi dieci GP
- Primi tre: Antonelli, Verstappen, Norris.