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  1. 1.L. Norris
  2. 2.L. Hamilton
  3. 3.C. Leclerc
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Formula 1, GP Ungheria: Norris in pole a Budapest

Lando Norris si prende l'undicesima pole della stagione all'Hungaroring di Budapest. Il campione del mondo precede di appena 12 millesimi la Ferrari di Hamilton (investigato per un presunto impeding), poi Leclerc, Antonelli (anche lui sotto investigazione per bandiera gialla), Piastri, Verstappen e Russell, che si è piantato nel finale. Alonso con l'Aston scatterà 16°. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

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STATISTICHE POST QUALIFICHE

  • NORRIS - 17^ pole in carriera (la prima dal LAs Vegas anno scorso, 238 giorni) eguaglia Jackie STEWART al 21° posto di tutti i tempi.
  • 31^ prima fila in carriera (1^ quest'anno, 2^ nel GP di Ungheria) eguaglia Niki LAUDA al 27° posto di tutti i tempi.
  • MCLAREN: 178^ pole (1^ quest'anno)
  • Primo team nella storia con 10 pole all’Hungaroring (negando ad Hamilton la 10^ pole qui).
  • MOTORI MERCEDES: 260^ pole, primo motorista a raggiungere questo traguardo.

FIA - NOTATO ANTONELLI, MENTRE PER HAMILTON-PIASTRI INVESTIGAZIONE SU UN PRESUNTO IMPEDING

CLASSIFICA E TEMPI DELLE QUALIFICHE

f1
bandiera a scacchi!

NORRIS IN POLE ALL’HUNGARORING

  • 2° Hamilton
  • 3° Leclerc
f1

La gialla per Russell in curva 1: benzina?

bandiera gialla!

Norris alza il piede nel regime di gialla

Norris al comando in 1:17.207

Si gira Verstappen, alza il piede Antonelli che è  quarto

Non si migliora Hamilton, nemmeno Leclerc

Si lancia Hamilton con la sua SF-26

Le Ferrari decidono di andare per prime in pista

Via le termocoperte, si torna in pista per gli ultimi 3'

6' al tremine del Q3 e pole provvisoria di Hamilton

f1

Settimo Russell

Leclerc terzo, Antonelli quarto

Hamilton! Primo nel Q3 in 1:17.219

Norris in pole provvisoria con un traverso nel finale: 1:17.320

Piastri in 1:17.684

Primo tentativo di Verstappen in 1:17.725

Tutti in pista in questo momento

si parte!

VIA AL Q3 DEL GP UNGHERIA: ORA SI ASSEGNA LA POLE

Gli eliminati nel Q2 e la loro posizione in griglia domani

F1, qualifiche del GP Ungheria: chi sono i piloti eliminati e dove partiranno in gara

F1, qualifiche del GP Ungheria: chi sono i piloti eliminati e dove partiranno in gara

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Applausi a Lindblad: passa al Q3 da settimo in 1:18.360

f1

PUNTO Q2 - Norris su McLaren il più veloce del Q2 all'Hungaroring. Poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Eliminati: Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon, Alonso.

CLASSIFICA E TEMPI DEL Q2

F1

Eliminati Q2: Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto, Ocon, Alonso

bandiera a scacchi!

NORRIS IL PIU' VELOCE ANCDHE DEL Q2

  • 2° Leclerc
  • 3° Hamilton

Leclerc aggancia la seconda posizione e si toglie da una situazione molto pericolosa

Norris scatta al comando, Leclerc primo degli eliminati

Bortoleto primo degli eliminati

Si accende Piastri, prende la seconda posizione

Russell sale in quarta posizione

ATTENZIONE! Cancellato il tempo di Antonelli: scende in quindicesima posizione. Track limist in curva 7

Suepr giro di Hadjar, primo in 1:17.872

Gomma rossa nuova per Leclerc, usata per l'altra Ferrari di Hamilton

F1 da Guerre Stellari? Il regista George Lucas nel box Ferrari

f1

Alonso primo dei non eliminati provvisori

Nessuna investigazione per Leclerc, notato per presunta violazione della bandiera gialla

Antonelli segnala via radio di non avere grip, specie nel terzo settore

Gasly primo degli eliminati, Hulkenberg sul filo

6' al termine del Q2 a Budapest

FIA - NOTATO LECLERC PER VIOLAZIONE DELLA BANDIERA GIALLA

Hamilton prende il primo posto: 1:17.931

Colapinto il primo degli eliminati provvisori

Si mette a dettare il passo Antonelli: 1:18.178

Leclerc quarto ma alzato il piede per la bandiera gialla (Hadjar)

bandiera gialla!

Testacoda per la Red Bull di Hadjar

f1

Doppio giro di preparazione per Antonelli

Verstappen primo in 1:18.249

Alonso chiude il mprimo giro in 1:20.696

f1
si parte!

VIA AL Q2 DI BUDAPEST

Gli eliminati nel Q1 e la posizione in griglia

F1, qualifiche del GP Ungheria: chi sono i piloti eliminati e dove partiranno in gara

F1, qualifiche del GP Ungheria: chi sono i piloti eliminati e dove partiranno in gara

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  • Prima volta in Q2 quest’anno per l’Aston Martin.
  • Non solo: ALONSO mette fine ad una sequenza di 10 eliminazioni in Q1, la peggiore della CARRIERA
f1

PUNTO Q1 - Norris su McLaren il più veloce della prima sessione di qualifiche in Ungheria. Secondo Antonelli e terzo Verstappen. Eliminati: Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas, Perez.

CLASSIFICA E TEMPI NDEL Q1

F1

Alonso piazza la sua Aston Martin in Q2! Questa è la notizia di oggi

Eliminati: Bearman, Sainz, Albon, Stroll, Bottas, Perez

bandiera a scacchi!

NORRIS IL PIU' VELOCE DEL Q1

  • 2° Antonelli
  • 3° Verstappen

Ottavo Leclerc, Bortoleto sale in nona. Gasly sul filo

Antonelli sale al secondo posto: 1:18.554

Resta ai box Norris, così come l'altra McLaren di Piastri

Gomma usata rossa per Verstappen

3' al termine del Q1 all'Hungaroring

Leclerc in pista con gomma gialla usata a 4' dal termine: è nono con un secondo e mezzo di vantaggio sul primo dei non eliminati

Stroll sul filo: primo dei non eliminati provvisori

Ancora ai box Bortoleto, non ha ancora un tempo a differenza di qunto indicato erroneamente poco fa

Bearman primo degli eliminati provvisori

7' al termine del Q1 a Budapest

Albon primo degli eliminati provvisori

Norris piazza al comando la sua McLaren: 1:18.277

Piastri quinto con qualche rischio finale, Lawson settimo 

Quinto tempo per la Mercedes di Russell

Leclerc scala in quinta posizione, quarto dopo il suo secondo tentativo

Antonelli sale al secondo posto in 1:18.726

Alza il piede Norris, nessun tempo per lui e l'altra McLaren di Piastri

Terzo crono per la Red Bull di Hadjar

Miglior tempo per Verstappen: ha girato in 1:18.656

Cancellato il tempo di Leclerc per track limits in curva 3

Giro di lancio per Antonelli

Leclerc secondo a 1:18.878

Hamilton chiude in 1:18.730

Gomma gialla nel Q1 per la Ferrari

Pronto a fare il suo ingresso in pista Antonelli, a breve toccherà anche all'altra Mercedes di Russell

Alonso momentaneamente al comando in 1:20.665

Dentro le due Ferrari

Non va proprio la Williams, rischia grosso Sainz: pesante sul cordolo in curva 4

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Subito dentro le Williams e le Aston Martin

si parte!

VIA AL Q1 DEL GP UNGHERIA 2026

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Budapest! A breve, sul canale 207 di Sky, la diretta delle qualifiche del GP Ungheria. Qui la nostra cronaca testuale con il live streaming dei tempi. Venite in pista con noi!

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Aspettiamoci una qualifica tiratissima, parola di Marc Gené

LE GOMME - Undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, si corre in Ungheria. Per questo weekend Pirelli ha selezionato le tre mescole più morbide della gamma ovvero C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). Questa scelta, dettata dalle caratteristiche dell'Hungaroring - uno dei circuiti più lenti e tortuosi del calendario - punta a dare grip e stabilità, anche per le temperature elevate dell'asfalto.

F1

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome circuito: Hungaroring
  • Dove si trova: Mogyoród (a 25 Km da Budapest)
  • Curve: 14
  • Lungherzza: 4.381 m
  • Inaugurato: 1986
  • Tempo record: 1:16.627 (Hamilton, 2020)
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IL CIRCUITO - Il Mondiale è in Ungheria per l'undicesimo GP della stagione 2026. Si corre all'Hungaroring, circuito dove oltre un anno fa si è lavorato parecchio per ammodernare i box e la tribuna principale per accogliere al meglio lo spettacolo della Formula 1. Il tracciato di Mogyoród non presenta molti tratti per i sorpassi: andiamo a scoprirlo (o riscoprirlo) in tutte le sue caratteristiche. LE CARATTERISTICHE

HAMILTON - Il legame tra Lewis Hamilton e il tracciato dell'Hungaroring di Budapest è uno dei più vincenti nella storia del Mondiale di Formula 1. E significato è anche il numero delle pole position ottenute qui: ben 9 e lo hanno reso il primo pilota nella storia di questo sport a conquistare tanti primi posti in qualifica su uno stesso circuito

Hamilton in Ungheria può battere il record di pole su una stessa pista: il precedente è già suo

Hamilton in Ungheria può battere il record di pole su una stessa pista: il precedente è già suo

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HAMILTON: tre anni senza pole, l’ultima qui il 23 luglio 2023. Questo è il suo 70° GP da allora.

Antonelli: può diventare il primo italiano con 7 pole in una stagione.

MERCEDES: pole nei primi 10 GP, l'ultimo team con pole nelle prime 11, loro stessi nel 2020 (sempre in pole nelle prime 13).

F1, le pole position del 2026: egemonia Mercedes, dieci su dieci (finora)

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CALENDARIO 2026, TRA IPOTESI E ATTESA - Il Mondiale di Formula 1 si sta correndo in Ungheria. Resta intanto da confermare la data del recupero del Gran Premio del Bahrain che potrebbe svolgersi in Malesia tra quello di tra il GP di Baku e quello di Singapore. Ma spunta anche l'ipotesi Imola come ultima gara al posto di Abu Dhabi...

METEO - La temperatura massima raggiungerà i 28-29°C, con una minima intorno ai 13-14°C. Il cielo rimarrà generalmente sereno, con scarsa nuvolosità e senza precipitazioni previste grazie all'espansione dell'area di alta pressione. Venti deboli, con velocità fino a 10 km/h e raffiche fino a 20-25 km/h. Infine, date le temperature in aumento e le condizioni del cielo previste, la temperatura dell'asfalto potrebbe salire fino a 48-50°C, creando potenziali problemi per le prestazioni degli pneumatici.

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LIBERE 3 - Norris su McLaren al comando la terza e ultima sessione di prove libere in Ungheria. Poi Hamilton, Antonelli, Leclerc e Piastri. Tutti molto vicini a preannunciare una qualifica tirata che scatterà alle 16. CRONACA

LIBERE 2 - Una Ferrari da sballo in Ungheria, con Hamilton che chiude la seconda sessione di libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce delle FP1. Charles archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. Russell quinto, tredicesimo Antonelli ma sul passo gara il leader del campionato ha impressionato. CRONACA

LIBERE 1 - Leclerc il più veloce delle Libere 1 ma nel finale deve fermarsi per un problema alla SF-26 che non dovrebbe impattare sul resto del weekend. Ferrari nel complesso bilanciata e con ottime risposte sul passo gara. La Red Bull di Verstappen seconda, poi la Rossa di Hamilton. Vesti, settimo, il migliore dei rookie, Fornaroli sedicesimo sulla McLaren. CRONACA

Prendete appunti: ecco come non perdere nulla del GP Ungheria su Sky

Fino a domenica 26 luglio, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d’Ungheria, undicesima prova del mondiale 2026 di F1,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Oggi, alle 12.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domenica, alle 15, semaforo verde per la gara. Nel weekend sul circuito ungherese anche F2, F3 e Porsche Supercup.

Il resto del programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Pre Q
  • Ore 16.00: Qualifiche
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Il programma delle dirette di domenica su Sky Sport F1

  • Ore 08.35: F3 Feature Race
  • Ore 10.05: Porsche gara
  • Ore 11.20: F2 Feature Race
  • Ore 13.30: Pre gara
  • Ore 15.00: Gara
  • A seguire post gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18.00 Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy

Se non riesci a vedere la diretta, ecco le repliche su Sky

  • Qualifiche, primi passaggi: 18.15 e 21 del 25 luglio