Formula 1, il format della Sprint: le regole e il punteggio. In Cina la prima del 2026
Introduzione
Con la gara in Cina torna il format della Sprint Race: prima volta per la stagione 2026 di Formula 1. Dalle qualifiche alla gara, qui regole e punteggio della prova sui 100 km.
Quello che devi sapere
La struttura del weekend con la Sprint Race
- Venerdì: prove libere e le qualifiche della Sprint
- Sabato: Sprint e qualifiche del Gran Premio
- Domenica: Gran Premio
Le 6 Sprint Race del Mondiale 2026: si parte dalla Cina
Sei anche nella stagione 2026 le gare Sprint nel calendario di Formula 1. Ecco dove si corre in questa stagione la gara sui 100 km
- Cina (weekend 13-15 marzo)
- Miami (1-3 maggio)
- Canada (22-24 maggio)
- Gran Bretagna (3-5 luglio)
- Olanda (21-23 agosto)
- Singapore (9-11 ottobre)
Le qualifiche della Sprint: come funzionano
Con un'unica sessione di libere, il venerdì prevede una qualifica che determina l'ordine di partenza della Sprint Race. Una qualifica più corta rispetto alla classifica, ma divisa comunque in:
- Q1: 12 minuti
- Q2: 10 minuti
- Q3: 8 minuti
Nella qualifica Sprint sono obbligatorie le seguenti gomme nuove: Q1 Media, Q2 Media. Novità per il Q3 della Sprint Shootout: non c'è obbligo di usare la soft nuova (come in precedenza).
Il punteggio della Sprint Race
Per quanto riguarda l'assegnazione dei punti, questi vengono attribuiti ai primi 8 classificati in questo modo:
- 1° – 8 punti
- 2° – 7 punti
- 3° – 6 punti
- 4° – 5 punti
- 5° – 4 punti
- 6° – 3 punti
- 7° – 2 punti
- 8° – 1 punti