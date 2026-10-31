Introduzione

Più di una semplice coppa, il trofeo del Campionato Mondiale Piloti di Formula 1 è un vero e proprio archivio storico in argento. Caratterizzato da un design che simboleggia la corona d'alloro e la dimensione globale della disciplina, l'oggetto reca incisi i nomi di tutte le leggende delle corse, da Giuseppe Farina ai campioni dell'era moderna. Qui ne ripercorriamo la storia, le peculiarità artistiche e il rigido protocollo della FIA, che prevede la consegna dell'originale solo durante la cerimonia di premiazione di fine anno. In Messico il GP che può conseganre il titolo a Kimi Antonelli: tutto live su Sky e in streaming su NOW



KIMI CAMPIONE SE...