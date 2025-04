Introduzione

Si rincorrono voci sempre più insistenti al paddock del Mondiale sul futuro di Max Verstappen. Può lasciare la Red Bull? Tra le ipotesi circolate, il pilota olandese è stato accostato anche a Mercedes e Ferrari, ma il rumor più eclatante riguarda l'Aston Martin che avrebbe preparato una mega offerta per assicurarsi il 4 volte campione del mondo. Ecco cosa sappiamo finora. Intanto, il Mondiale è a Jeddah: tutto il fine settimana live come sempre su Sky e in streaming su NOW



