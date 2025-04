Arriva immediata la risposta di Christian Horner alle voci di un possibile addio di Max Verstappen alla Red Bull a partire dal 2026, con destinazione Aston Martin: "E' solo rumore intorno al team. Max ha ribadito il proprio impegno, sono solo speculazioni", ha detto il team principal. Tutto il GP dell'Arabia Saudita è live su Sky e in streaming su NOW

Max Verstappen in Aston Martin a partire dal 2026? " Rumore e speculazione ". Parola di Christian Horner , Team Principal della Red Bull , che risponde alle voci che vorrebbero il quattro volte campione del mondo lasciare il team di Milton Keynes per approdare alla corte di Stroll con un contratto faraonico.

"Max ha ribadito il suo impegno, concentriamoci sulla macchina"

"Rumore" è la parola giusta per descriverlo. C'è stato molto rumore all'esterno del team - ha detto Horner a Sky Sports -. Max ha ribadito il suo impegno ieri. Siamo concentrati sul rendere la macchina più veloce, è lì che ci concentriamo. Max fa parte di questo, è un membro impegnato del team. Il resto sono solo speculazioni. Le preoccupazioni di Marko? Le persone avranno sempre le loro preoccupazioni. Come squadra, ci concentriamo sul sistemare la macchina. Sistemata la macchina, non diventerà nemmeno un argomento di discussione".