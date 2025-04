GP Arabia, piloti in LIVE STREAMING alle 16.30

Alle 16.30 parola ai piloti nella conferenza stampa che apre il quinto round del Mondiale e che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 e in live streaming su Skysport.it. Sabato qualifiche alle 19, stesso orario per il GP di domenica. Tutto il fine settimana live come sempre su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING DALLE 16.30