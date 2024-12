L'impresa è stata solamente sfiorata: la Ferrari non è riuscita nella rimonta e il titolo Costruttori è andato alla McLaren. Ad Abu Dhabi Leclerc e Sainz sono stati praticamente impeccabili e il Mondiale non è stato perso nell'ultimo Gp. Il rammarico, semmai, può nascere guardando indietro. Giuliano Duchessa analizza per Sky Sport Insider la stagione di Ferrari e McLaren