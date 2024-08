Sempre presente nel Mondiale dal 1950, il GP d'Italia è sicuramente l'appuntamento più atteso dai tifosi della Ferrari, scuderia più vincente all'Autodromo: torneranno i tifosi, pronti a scrivere un'altra pagina della favolosa epopea di Monza e dell'automobilismo.Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

Dici Monza e pensi alla storia della Formula 1, quella con la "S" maiuscola. Perché all'Autodromo, il più antico del mondo dopo quello di Indianapolis, si corre il GP d'Italia , sempre presente nel calendario fin dalla creazione del Mondiale nel 1950. Il campionato ci arriva una settimana dopo Zandvoort, altro appuntamento che profuma di storia, con la Ferrari a caccia di un risultato che possa scaldare il cuore dei tifosi. E il risultato in Olanda, con il terzo posto inaspettato di Leclerc e il quonto di Sainz, fa sperare.

La storia della Ferrari a Monza

Sono 19 le vittorie della Ferrari sul circuito di Monza, che ne fanno il costruttore n° 1 della pista (segue la McLaren con 10). Il recordman, manco a dirlo, è Michael Schumacher, capace di tagliare il traguardo per primo per cinque volte nel 1996, 1998, 2000, 2003 e 2006. Il fenomeno tedesco è riuscito nell'impresa di vincere all'Autodromo al suo primo e ultimo tentativo con la Rossa, entrando ovviamente nel cuore di tutti i tifosi del Cavallino. Andando indietro nel tempo, ecco spuntare altri nomi mitici a Maranello: Ascari, Hill, Surtees, Regazzoni. La vittoria più bella, probabilmente, resta quella firmata da Gerhard Berger nel 1988, pochi giorni dopo la scomparsa di Enzo Ferrari: in una stagione disastrata, dominata dalla McLaren, l'acuto del Cavallino arrivò proprio nel GP più atteso, con la doppietta firmata dall'austriaco e da Michele Alboreto. La Ferrari a Monza ha poi dominato con Fernando Alonso nel 2010, prima di un digiuno lungo ben nove stagioni. A interromperlo, nel 2019, uno straordinario Charles Leclerc.