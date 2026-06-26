F1, la preview del GP Austria: cosa c'è da sapere prima di andare in pista
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Lunghezza: 4.318 metri
- Curve: 10 (3 a sinistra e 7 a destra)
- Rettilineo più lungo: 930 metri
- Altitudine: circa 660-700 metri sul livello del mare (fattore che influisce sull'aerodinamica e sul raffreddamento dei motori)
- Pendenza: fino al 12% nei tratti in salita
- Giri del GP: 71
Il programma del GP Austria LIVE domenica 28 giugno su Sky
- Ore 08.25: F3 – Feature Race
- Ore 10.05: F2 – Feature Race
- Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
Le gomme Pirelli per la gara di Spielberg
Per il weekend austriaco, Pirelli porta il tris di mescole più morbido: C3-C4-C5, rispettivamente Hard, Medium e Soft.
Leggi anche
Le gomme Pirelli per il GP Austria
Il meteo per la gara di F1 in Austria
La gara si svolgerà in condizioni meteorologiche favorevoli. Si prevedono cieli sereni con temperature che varieranno dai 16°C al mattino ai 33°C durante il giorno. Data la massa d'aria più secca, l'umidità pomeridiana potrebbe raggiungere solo il 30-35%, garantendo un indice di calore intorno ai 31-32°C. Le temperature dell'aria potrebbero aumentare di un paio di gradi, portando l'indice di calore al di sopra delle soglie di pericolo durante la gara principale. Al momento non si prevedono precipitazioni e il vento rimarrà debole, con una media di 6 km/h e raffiche occasionali fino a 25 km/h. La temperatura dell'asfalto potrebbe raggiungere i 53°C, rendendo la giornata di gara particolarmente afosa.