Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Austria 2026 a Spielberg
Ottavo appuntamento del Mondiale che si corre in Austria, in una Spielberg che sarà stretta nella morsa del caldo: occhio al degrado termico e temperatura dell'asfalto per le gomme. Pirelli porta qui il tris di mescole più morbide: tutti i dettagli. Il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW
- Prosegue il round europeo della Formula 1 che da Barcellona passa a Spielberg, in Austria. Con i dati forniti da Pirelli, qui tutti i dettagli su gomme e pista in vista dell’ottavo weekend del Mondiale 2026.
- Per il weekend austriaco, Pirelli porta il tris di mescole più morbido: C3-C4-C5, rispettivamente Hard, Medium e Soft.
- L’usura sarà legata soprattutto al degrado termico e alla temperatura dell’asfalto che si registrerà in questo weekend austriaco che si preannuncia rovente come in tutta Europa (con temperature dell'aria oltre i 30 °C).
- Lungo 4,33 km, il Red Bull Ring presenta 10 curve: 6 a destra e 4 a sinistra. Il layout veloce con alcuni sali scendi e dove non mancano frenate violente
- Il tracciato austriaco è una pista stop and go che prevede varie ripartenze.
- In Austria si superano i 600 m di altitudine, il che vuol dire aria più rarefatta e meno deportanza sulle monoposto.
- Sono 4: sul rettilineo principale, tra curva 1 e 3, tra curva 3 e 4, e infine tra curva 8 e curva 9.
- Prima di curva 10: c’è l’Overtake detection point, con lo stesso Overtake Mode che si attiva sul rettilineo.