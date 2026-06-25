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Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Austria 2026 a Spielberg

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Ottavo appuntamento del Mondiale che si corre in Austria, in una Spielberg che sarà stretta nella morsa del caldo: occhio al degrado termico e temperatura dell'asfalto per le gomme. Pirelli porta qui il tris di mescole più morbide: tutti i dettagli. Il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

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