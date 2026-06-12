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GP Catalunya
12 giugno - 14 giugno 2026
Circuito GP Catalunya
GP Catalunya
12 giugno - 14 giugno 2026
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F1, la preview del GP Catalunya: i dati essenziali verso la gara di Barcellona

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome: Circuito della Catalunya
  • Inaugurato: 1991
  • Curve: 14 (9 a sinistra)
  • Lunghezza: 4.675
  • Giri del GP: 66

Vedi anche

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Il programma della domenica del GP live su Sky

  • Ore 08.35: F3 Feature Race
  • Ore 10.05: Porsche gara
  • Ore 11.20: F2 Feature Race
  • Ore 13.30: Pre gara
  • Ore 15.00: Gara
  • A seguire post gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18.00 Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy
  • Primi passaggi delle repliche: 20 e 22 di domenica 14 giugno

 

Le gomme per la gara al Montmeló

La Pirelli porta in Catalunya la C2 per la Hard, C3 per la Medium e C4 per la Soft: si punta sulla gamma più morbida data la diversa struttura delle gomme 2026 e all’obiettivo di portare la bianca nelle strategie del gran premio.

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Le previsioni meteo per il GP Catalunya a Barcellona del 14 giugno

Condizioni generalmente favorevoli. Si prevedono cieli sereni con temperature comprese tra i 18°C ​​al mattino e i 32°C massimi durante il giorno. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà moderato, con una velocità media di circa 9,4 km/h e raffiche fino a 36 km/h. La temperatura dell'asfalto potrebbe raggiungere i 53,3°C, con possibili ripercussioni sulle prestazioni degli pneumatici.