GP Catalunya
12 giugno - 14 giugno 2026
GP Catalunya
12 giugno - 14 giugno 2026
F1, la preview del GP Catalunya: i dati essenziali verso la gara di Barcellona
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome: Circuito della Catalunya
- Inaugurato: 1991
- Curve: 14 (9 a sinistra)
- Lunghezza: 4.675
- Giri del GP: 66
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Il programma della domenica del GP live su Sky
- Ore 08.35: F3 Feature Race
- Ore 10.05: Porsche gara
- Ore 11.20: F2 Feature Race
- Ore 13.30: Pre gara
- Ore 15.00: Gara
- A seguire post gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18.00 Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
- Primi passaggi delle repliche: 20 e 22 di domenica 14 giugno
Le gomme per la gara al Montmeló
La Pirelli porta in Catalunya la C2 per la Hard, C3 per la Medium e C4 per la Soft: si punta sulla gamma più morbida data la diversa struttura delle gomme 2026 e all’obiettivo di portare la bianca nelle strategie del gran premio.
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Le previsioni meteo per il GP Catalunya a Barcellona del 14 giugno
Condizioni generalmente favorevoli. Si prevedono cieli sereni con temperature comprese tra i 18°C al mattino e i 32°C massimi durante il giorno. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà moderato, con una velocità media di circa 9,4 km/h e raffiche fino a 36 km/h. La temperatura dell'asfalto potrebbe raggiungere i 53,3°C, con possibili ripercussioni sulle prestazioni degli pneumatici.