La Pirelli porta in Catalunya la C2 per la Hard, C3 per la Medium e C4 per la Soft : si punta sulla gamma più morbida data la diversa struttura delle gomme 2026 e all’obiettivo di portare la bianca nelle strategie del gran premio.

Le previsioni meteo per il GP Catalunya a Barcellona del 14 giugno

Condizioni generalmente favorevoli. Si prevedono cieli sereni con temperature comprese tra i 18°C ​​al mattino e i 32°C massimi durante il giorno. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà moderato, con una velocità media di circa 9,4 km/h e raffiche fino a 36 km/h. La temperatura dell'asfalto potrebbe raggiungere i 53,3°C, con possibili ripercussioni sulle prestazioni degli pneumatici.