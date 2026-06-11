Formula 1, Pirelli fornitore gomme esclusivo fino al 2028

Il marchio italiano, unico fornitore di pneumatici dal 2011, prolunga la collaborazione con Formula 1, Formula 2, Formula 3 e F1 Academy fino a fine 2028. Il Mondiale è intanto a Barcellona: tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

Pirelli rimarrà il fornitore unico di gomme per Formula 1, Formula 2, Formula 3 e F1 Academy fino alla fine della stagione 2028. Il marchio italiano ha l'esclusiva dal 2011 e porta avanti uno dei laboratori d'innovazione più avanzati nel mondo del motorsport, applicando le competenze acquisite in pista nel design degli pneumatici, nella sostenibilità e nei processi industriali anche al di fuori del Circus.

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Domenicali: "Il loro impegno ci dà serenità" "Vantiamo una storia e una partnership straordinarie con Pirelli", ha commentato il presidente e Ceo della F1 Stefano Domenicali. "Da molti anni facciamo affidamento sulla loro eccellenza tecnica e sul loro focus costante verso prestazioni, innovazione e sostenibilità; per questo sono felice che la Fia e noi proseguiremo questo rapporto per un ulteriore anno. Mentre continuiamo a spostare i limiti del quadro regolamentare tecnico, l'impegno di Pirelli per la qualità garantisce serenità a tutti i team e alle categorie fornite, con la certezza di lavorare con gli pneumatici tra i più avanzati al mondo. Desidero ringraziare il presidente della Fia, Sua Eccellenza Mohammed Ben Sulayem, e Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli: questo rinnovo è un altro fantastico esempio di collaborazione con partner esperti, la cui competenza guida l'eccellenza e offre il miglior spettacolo possibile in pista".

Ben Sulayem: "Pirelli garantisce performance e sicurezza" "Pirelli è da molti anni un partner fondamentale della Formula 1, garantendo costantemente standard elevati in termini di performance, innovazione e sicurezza ai massimi livelli del nostro sport", ha aggiunto Mohammed Ben Sulayem, presidente della Fia. "Questo prolungamento fino alla fine del 2028 garantisce stabilità al campionato e riflette la forte sinergia tra la Fia, il Formula One Group e Pirelli. Insieme, continuiamo a promuovere l'innovazione e a sostenere la realizzazione di gare entusiasmanti per piloti, scuderie e appassionati in tutto il mondo".