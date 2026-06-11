Formula 1, Pirelli fornitore gomme esclusivo fino al 2028

Il marchio italiano, unico fornitore di pneumatici dal 2011, prolunga la collaborazione con Formula 1, Formula 2, Formula 3 e F1 Academy fino a fine 2028. Il Mondiale è intanto a Barcellona: tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
Pirelli rimarrà il fornitore unico di gomme per Formula 1, Formula 2, Formula 3 e F1 Academy fino alla fine della stagione 2028. Il marchio italiano ha l'esclusiva dal 2011 e porta avanti uno dei laboratori d'innovazione più avanzati nel mondo del motorsport, applicando le competenze acquisite in pista nel design degli pneumatici, nella sostenibilità e nei processi industriali anche al di fuori del Circus.
Domenicali: "Il loro impegno ci dà serenità"
"Vantiamo una storia e una partnership straordinarie con Pirelli", ha commentato il presidente e Ceo della F1 Stefano Domenicali. "Da molti anni facciamo affidamento sulla loro eccellenza tecnica e sul loro focus costante verso prestazioni, innovazione e sostenibilità; per questo sono felice che la Fia e noi proseguiremo questo rapporto per un ulteriore anno. Mentre continuiamo a spostare i limiti del quadro regolamentare tecnico, l'impegno di Pirelli per la qualità garantisce serenità a tutti i team e alle categorie fornite, con la certezza di lavorare con gli pneumatici tra i più avanzati al mondo. Desidero ringraziare il presidente della Fia, Sua Eccellenza Mohammed Ben Sulayem, e Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli: questo rinnovo è un altro fantastico esempio di collaborazione con partner esperti, la cui competenza guida l'eccellenza e offre il miglior spettacolo possibile in pista".
Ben Sulayem: "Pirelli garantisce performance e sicurezza"
"Pirelli è da molti anni un partner fondamentale della Formula 1, garantendo costantemente standard elevati in termini di performance, innovazione e sicurezza ai massimi livelli del nostro sport", ha aggiunto Mohammed Ben Sulayem, presidente della Fia. "Questo prolungamento fino alla fine del 2028 garantisce stabilità al campionato e riflette la forte sinergia tra la Fia, il Formula One Group e Pirelli. Insieme, continuiamo a promuovere l'innovazione e a sostenere la realizzazione di gare entusiasmanti per piloti, scuderie e appassionati in tutto il mondo".
Tronchetti Provera: "F1 il miglior laboratorio possibile"
"Siamo lieti di prolungare la nostra presenza in Formula 1 di un ulteriore anno, fino al 2028, grazie all'accordo raggiunto con la Fia, sotto la guida del suo Presidente Mohammed Ben Sulayem, e con Formula 1", ha concluso Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli. "Lo scorso anno abbiamo superato il traguardo dei 500 Gran Premi, affrontando e vincendo sfide tecnologiche e d'innovazione cruciali lungo tutta la nostra storia. Pirelli non è un semplice fornitore, bensì un partner strategico capace di supportare la crescita costante del campionato, grazie al lavoro congiunto con la Federazione e il promotore. La Formula 1 rappresenta per noi il miglior laboratorio possibile per innovare, testare soluzioni tecniche all'avanguardia e migliorare costantemente i processi di ricerca e sviluppo, a totale beneficio degli pneumatici stradali di domani".