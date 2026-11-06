Introduzione

Dalle scintille del debutto con Fernando Alonso fino al recente scontro nel box Ferrari con Charles Leclerc, la carriera di Lewis Hamilton è sempre stata scandita da accesi duelli interni. Pur proponendosi spesso come pilota orientato al lavoro di squadra, il sette volte campione del mondo ha mantenuto un'intransigenza agonistica con i propri compagni. In seguito all'episodio al Gran Premio di Città del Messico 2026, dove un contatto al via con Leclerc ha compromesso la doppietta della Scuderia, Hamilton ha rotto gli indugi giovedì ad Interlagos. Il britannico ha dichiarato che non accetterà di essere messo a tacere e ha accusato il compagno monegasco di un'aggressività riservata solo a lui, sulla scia di quanto già vissuto in passato da Sebastian Vettel e Carlos Sainz. Il Mondiale è in Brasile: domenica alle 18 il GP, tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW



HAMILTON-LECLERC, URGE CONFRONTO A TRE CON VASSEUR