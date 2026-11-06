Hamilton, non solo Leclerc: scontri in carriera con piloti compagni squadraI PRECEDENTI
Introduzione
Dalle scintille del debutto con Fernando Alonso fino al recente scontro nel box Ferrari con Charles Leclerc, la carriera di Lewis Hamilton è sempre stata scandita da accesi duelli interni. Pur proponendosi spesso come pilota orientato al lavoro di squadra, il sette volte campione del mondo ha mantenuto un'intransigenza agonistica con i propri compagni. In seguito all'episodio al Gran Premio di Città del Messico 2026, dove un contatto al via con Leclerc ha compromesso la doppietta della Scuderia, Hamilton ha rotto gli indugi giovedì ad Interlagos. Il britannico ha dichiarato che non accetterà di essere messo a tacere e ha accusato il compagno monegasco di un'aggressività riservata solo a lui, sulla scia di quanto già vissuto in passato da Sebastian Vettel e Carlos Sainz. Il Mondiale è in Brasile: domenica alle 18 il GP, tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
MCLAREN 2007 - HAMILTON vs ALONSO: IL DEBUTTANTE ALL'ATTACCO
Al suo primo anno in F1, il giovane Lewis Hamilton si trova a condividere il box con il due volte campione del mondo Fernando Alonso. La rivalità esplode a Budapest con il celebre blocco in qualifica durante il pit-stop e prosegue tra dispetto e polemiche radio, portando la McLaren a perdere il titolo piloti a favore di Kimi Raikkonen e al divorzio anticipato con Alonso a fine stagione.
MCLAREN 2010-2012. HAMILTON vs BUTTON: "LEWIS DEFOLLOWATO DA JENSON"
Jenson Button e Lewis Hamilton sono stati compagni di squadra in Formula 1 per tre stagioni consecutive, dal 2010 al 2012, alla guida della McLaren. Che le cose tra i due non siano satate rose e fiori lo spiega meglio di qualcosasi episodio di pista un tweet piuttosto infastidito di Hamilton nel 2012: "Ho appena notato che @jensonbutton mi ha unfollowato, ed è un vero peccato. Dopo tre anni come compagni di squadra, pensavo che avremmo avuto rispetto uno dell'altro, ma chiaramente lui non lo fa...".
MERCEDES 2014-2016. HAMILTON vs ROSBERG: AMICI D'INFANZIA E POI...
Compagni fin dai tempi dei kart, Hamilton e Rosberg dominano l'era ibrida trasformando il garage Mercedes in un campo di battaglia. Tra ruotate a Spa 2014, l'incidente al primo giro a Barcellona 2016 e la tattica del rallentamento di Hamilton ad Abu Dhabi 2016 per far riassorbire il compagno, il duello si chiude solo con l'addio a sorpresa di Rosberg dopo la conquista del titolo mondiale.
MERCEDES '23-'24 – HAMILTON vs RUSSELL: PASSAGGIO DI TESTIMONE MANCATO
Con l'arrivo del giovane talentuoso britannico, l'armonia in Mercedes mostra probabilmente le prime crepe. L'apice della tensione si raggiunge nel GP del Qatar 2023, dove un contatto aggressivo alla prima curva causa l'eliminazione di Hamilton, oltre ai continui battibecchi via radio sulla gestione del degrado gomma e sulle priorità di squadra durante le gare in scia.
FERRARI 2026 – HAMILTON vs LECLERC: CASO MESSICO E AFFONDO IN BRASILE
Dopo l'incidente al via di Città del Messico che è costato la potenziale doppietta al Cavallino, Hamilton torna sull'episodio nel paddock del Brasile prima di festeggiare il suo 400° GP. Il britannico ha dichiarato senza mezze misure: "Vedo quello che vedete voi, con me corre in modo più duro. Lo ha fatto anche con Vettel e Sainz: ma io non mi scuserò mai per essere sincero e non mi farò mettere a tacere".