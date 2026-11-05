Da Città del Messico a San Paolo del Brasile, le tensioni in casa Ferrari dopo i fatti dello scorso weeked e le parole di Hamilton su Leclerc, rendono necessario un confronto a tre, piloti e team principal Vasseur, che ancora non c'è stato. E intanto si torna in pista... Domenica alle 18 il GP: tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE

Nuvole e malumori rimangono, sul cielo sopra San Paolo ma soprattutto nella testa di chi i giorni scorsi pensava di essere nel giusto e ancora lo pensa. Dopo la brutta figura fatta in pista Lewis Hamilton a Città Del Messico non si era risparmiato nemmeno a parole contro il compagno di squadra. Anche evitare di usare il suo nome ha rimarcato una distanza siderale tra i due.

"Lui (Leclerc, ndr) ha 28 anni, quindi non credo sia una questione di età. Penso sia una questione di mentalità. È come dire: 'O vinco io oppure non vince nessuno'. Non dovrebbe essere così. Dovremmo pensare a conquistare una doppietta", ha detto il pilota britannico. Non una contestazione relativa a una singola manovra, ma una critica dura all'approccio del compagno di squadra.

In attesa di un confronto a tre che non c'è ancora stato ma che sembra ormai più che necessario, Hamilton continua a parlare quasi da team principal, ricordando al suo vero team principal doveri e responsabilità. Il compito di Fred è garantire che remiamo tutti nella stessa direzione. Ovviamente combatteremo duramente uno contro l'altro ma in modo corretto, facendo il massimo per portare il team al miglior risultato possibile.