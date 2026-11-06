In Brasile, dove raggiunge il traguardo deI 400 GP in F1, Hamilton è tornato a parlare del compagno di squadra Leclerc. In uno dei punti stampa del giovedì, l'inglese ha ribadito la propria frustrazione per quanto accaduto in Messico, accusando il monegasco di eccessiva aggressività nei duelli ruota a ruota diretti e tirando in ballo precedenti storici con Vettel e Sainz. E tuona: "Non mi scuserò per essere autentico e sincero. Non mi farò mettere a tacere"

La tregua in casa Ferrari appare ancora lontana. Nel giovedì di vigilia del Gran Premio del Brasile a Interlagos – weekend in cui taglia il prestigioso traguardo dei 400 Gran Premi in carriera – Lewis Hamilton ha riaperto il fronte polemico legato ai duelli in pista con il compagno di squadra Charles Leclerc, tornando sui fatti caldi del recente appuntamento di Città del Messico. Il sette volte campione del mondo, interpellato dai giornalisti nel paddock brasiliano, non ha usato giri di parole per analizzare lo stile di guida del monegasco nei suoi confronti, sostenendo che l'aggressività messa in campo da Leclerc sia nettamente superiore quando si trova a battagliare direttamente con lui rispetto ad altri avversari: "Se guardate i suoi precedenti compagni di squadra, è successa la stessa cosa con Sebastian Vettel ed è successa la stessa cosa con Carlos Sainz ", ha tuonato il britannico, portando ad esempio anche la gestione di alcune situazioni precedenti, come il GP di Singapore con Max Verstappen.

Hamilton: "Non mi scuserò per essere autentico e sincero"

Un affondo diretto che conferma la frustrazione per le occasioni sprecate dal team e per una doppietta sfumata in Messico, ma che serve anche a difendere senza tentennamenti la sincerità delle proprie comunicazioni radio: "Quando sei in macchina a 320 chilometri all'ora con il battito a 170, non fai calcoli su quello che dici. A volte puoi dire cose di cui potresti pentirti, ma io non lo faccio. Non mi scuserò mai per essere autentico e sincero. Non mi farò mettere a tacere". Parole forti che certificano come il clima all'interno del box di Maranello resti incandescente. In attesa di un confronto chiarificatore a porte chiuse tra i piloti e i vertici della squadra, la pista di San Paolo è pronta a emettere un nuovo verdetto, sotto gli occhi di un box Ferrari chiamato a gestire una rivalità interna sempre più complessa.