Il legame tra Lewis Hamilton e il tracciato dell'Hungaroring di Budapest è uno dei più vincenti nella storia del Mondiale di Formula 1. E significato è anche il numero delle pole position ottenute qui: ben 9 e lo hanno reso il primo pilota nella storia di questo sport a conquistare tanti primi posti in qualifica su uno stesso circuito. Può ripetersi questa stagione? Il GP Ungheria è live su Sky e NOW

F1, GP UNGHERIA: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING