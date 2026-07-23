Hamilton (Ferrari), al GP Ungheria cerca il nuovo record di pole position su stessa pista
Il legame tra Lewis Hamilton e il tracciato dell'Hungaroring di Budapest è uno dei più vincenti nella storia del Mondiale di Formula 1. E significato è anche il numero delle pole position ottenute qui: ben 9 e lo hanno reso il primo pilota nella storia di questo sport a conquistare tanti primi posti in qualifica su uno stesso circuito. Può ripetersi questa stagione? Il GP Ungheria è live su Sky e NOW
- Difficile, ma non impossibile. Hamilton, secondo nella classifica piloti del Mondilae di F1 2026, è detentore del record di 9 pole sullo stesso tracciato: lo ha fatto all'Hungaroring, proprio dove si corre nel fine settimana. Lewis riscriverà una nuova pagina nella storia di questo sport?
- La sua ultima pole a Budapest - ottenuta il 22 luglio 2023 - ha rappresdentato come uno dei momenti più emozionanti degli ultimi anni. La spuntò con la sua Mercedes W14 su Max Verstappen (Red Bull) per soli 0,003 secondi. Inoltre, fu la sua 104^ pole position in carriera e la prima dopo oltre un anno e mezzo di digiuno (l'ultima risaliva al GP d'Arabia Saudita 2021).