Classe 1988, Kelly è nata in Germania, ad Homburg, ma ha la nazionalità brasiliana e olandese. Ha nove anni in più di Verstappen ma la stessa passione per il motorsport. Il padre è il pilota brasiliano tre volte campione del mondo Nelson Piquet e la madre, modella olandese, Sylvia Tamsma. Ha trascorso gran parte della sua infanzia nel sud della Francia e si è trasferita in Brasile all'età di 12 anni, prima di tornare in Europa per gli studi. Ha frequentato il Marymount Manhattan College di New York, per specializzarsi in Relazioni Internazionali. Portando avanti uno stage in una azienda di moda, si è fatta strada come editorialista per delle riviste femminili, per poi ritornare alla passione familiare: gli sport motoristici. La passione per la moda però non è scomparsa, e infatti la troviamo anche come modella per le sfilate delle fashion week di Milano e Parigi.