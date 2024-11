Max Verstappen è campione del mondo per la quarta volta consecutiva. Una stagione altalenante rispetto alle precedenti, con tanti momenti negativi; vicino a lui però c'è sempre stata la compagna, Kelly Piquet: figlia di Nelson Piquet, Campione del Mondo nel 1981 proprio a Las Vegas. Gli scatti postati su Instagram e le immagini dal paddock sono testimoni di un amore "Super", che è stato fondamentale nel raggiungimento di questo traguardo

In una giornata così speciale per Max Verstappen non poteva mancare la compagna Kelly Piquet. Cognome familiare a chi ha un minimo di dimestichezza con il 'jet set', ma senza dubbio noto a chi conosce la F1. Il padre, Nelson Piquet, 41 anni fa vinse il suo primo Mondiale. Guarda caso proprio a Las Vegas, come Verstappen, nel primo dei due GP corsi in Nevada negli anni '80. La relazione tra Kelly e Max è cominciata nel 2020 e ha sempre dato la sensazione di essere molto solida. Non solo.

Chi è Kelly Piquet Classe 1988, Kelly ha nove anni in più di Verstappen ma la stessa passione per il motorsport. Il padre è il pilota brasiliano campione del mondo Nelson Piquet e la madre, modella olandese, Sylvia Tamsma. Ha frequentato il Marymount Manhattan College di New York, per specializzarsi in Relazioni Internazionali. Portando avanti uno stage in una azienda di moda, si è fatta strada come editorialista per delle riviste femminili, per poi ritornare alla passione familiare: gli sport motoristici. La passione per la moda però non è scomparsa, e infatti la troviamo anche come modella per le sfilate delle fashion week di Milano e Parigi. Potrebbe interessarti Favola Verstappen: dagli esordi al quarto titolo

Kelly Piquet e la 'trasformazione' di Max Verstappen La presenza della Piquet nella vita di Super Max sembra abbia contribuito a eliminare (o quantomeno a smussare) qualche angolo di troppo nel modo di essere del pilota olandese. Da 'bad boy', soprattutto in pista, a giovane uomo più razionale e moderato: in questo percorso di crescita il ruolo della compagna è stato probabilmente fondamentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KELLY PIQUET (@kellypiquet) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Una famiglia legata dalla passione per i motori Max e Kelly si sono conosciuti nel 2016, grazie al ruolo di addetta stampa nel campo degli sport motoristici, una professione che l'ha portata in giro per il mondo e che le ha dato la possibilità di incontrare l'olandese e di stargli vicino nel corso di questi anni. Sul profilo Instagram di Kelly sono molti gli scatti che li ritraggono assieme, anche in compagnia della figlia di lei, Penelope, che in qualche occasione abbiamo visto girare per i box Red Bull. Tante le foto e i commenti di incoraggiamento per Super Max, o almeno fino al GP del Messico: "Possono provare a fermarti, ma non ce la fa faranno". Detto fatto, ecco ritornare a Interlagos un Verstappen che non si vedeva da tanto tempo: ed è proprio in Brasile che Max si è guadagnato quel margine di vantaggio che lo ha portato oggi, a Las Vegas, a poter festeggiare il suo quarto titolo mondiale consecutivo