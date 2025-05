Max Verstappen è diventato papà. Il campione in carica della Formula 1 e la compagna Kelly Piquet hanno dato alla luce la Lily. A darne l'annuncio sui social lo stesso pilota olandese che ha postato su Instagram: "Benvenuta al mondo, dolce Lily. I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tanto". Si tratta della prima figlia di Max e della secondogenita di Kelly, che da una precedente relazione aveva avuto Penelope, il cui legame con il campione della Red Bull è molto stretto. Verstappen, che ha saltato il media day di Miami per restare a Nizza accanto alla sua compagna, oggi sarà regolarmente in pista in Florida per le prime libere e le qualifiche Sprint. Congratulazioni Super Max e Super Kelly!