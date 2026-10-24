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il novelliere

Kimi Antonelli, il club 'dei sei' e la scaramanzia

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Se il pilota Mercedes dovesse vincere il titolo già ad Austin (con tutti gli scongiuri del caso), entrerebbe in un gruppo molto ristretto di piloti leggendari che hanno rappresentato epoche della Formula 1 e valori umani molto diversi tra loro. Oltre a strappare il record di campione del mondo più giovane di sempre

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