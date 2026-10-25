F1, l'ultimo campione del mondo italiano: la 'rivendicazione' di Mario Andretti

Se si guardano i dati anagrafici e l'albo d'oro ufficiale, l'ultimo italiano iridato resta infatti Alberto Ascari, capace di vincere due titoli consecutivi nel 1952 e nel 1953 al volante della Ferrari. L'emergere straordinario del talento di Andrea Kimi Antonelli e l'attesa per un suo trionfo iridato rappresentano la promessa di rompere un incantesimo lungo 73 anni dal secondo successo di Ascari. In questa attesa sospesa tra passato e futuro, la figura di Andretti fa da ponte tra il cuore italiano e il successo globale.