GP Austria, le pagelle di Carlo Vanzini

VERSTAPPEN 10: gara da quarantenne… Attento al via forse come non vai, aggressivo su Raikkonen con rischi relativi e poi grande gestione gomme fino alla bandiera a scacchi. 4 vittorie a 20 anni: gli altri più giovani hanno iniziato a vincere dai 21 in poi.

RAIKKONEN 8: qualche errore nei primi giri poi si è riacceso. Pesa sul risultato finale il duello perso con Verstappen nel primo giro. In qualche modo si è rimesso in corsa per il titolo.

VETTEL 8: da P6 a P3 meriterebbe un voto più alto, per il sorpasso su Hamilton meriterebbe un voto più alto, ma attenzione a quella sbavatura in qualifica che gli è costata la penalità. Errori da evitare in questa tiratissima corsa mondiale.

GROSJEAN 9: con tutta la pressione che aveva addosso oggi è stato forse da considerare il pilota Sky. Ottiene il miglior risultato di sempre per il team Haas alla sua cinquantesima gara.

MAGNUSSEN 8: completa il lavoro di squadra e adesso la Renault è nel mirino.

OCON 7: bene in rimonta con una Force India non all’altezza.

PEREZ 7: come per Ocon alla fine un buon risultato. Le Force India sono state le migliori motorizzate Mercedes

ALONSO 8: dalla pit lane all’ottavo posto, il “pit bull” c’è ancora.

LECLERC 8: errore nel primo giro e poi gara in rimonta. Grazie ai ritiri rientra in zona punti, ma ormai ci si è abbonato.

ERICSSON 8: consente alla Sauber di aggiornare la statistica delle macchine entrambe a punti per la squadra dopo 5 anni.

GASLY 6: non male, ma non a punti e nel finale ha avuto un crollo. Però sa guidare e si vede.

SAINZ 5: notte fonda per Renault nel giorno della memoria del primo successo della storia.

STROLL 5: lotta con Leclerc poi si arrende.

SIROTKIN 5: unico pilota del mondiale a 0 punti

VANDOORNE 4: che incubo questa F1 per lui.

HAMILTON 6: sufficiente perché il suo lo stava facendo poi tra gomme e motore si ferma a 33 gare a punti consecutive.

HARTLEY 5: forse non è così folle pensare di tornare nel WEC.

RICCIARDO 5: annichilito da Verstappen nella gestione gomme.

BOTTAS 7: gran lavoro in qualifica, partenza così così e poi gran sorpasso in curva 4… Dopo suona la campana dell’affidabilità e bye bye.

HULKENBERG 6: non era malvagio poi anche per lui motore arrosto…