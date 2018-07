Statistiche del GP



- Per Max Verstappen è la quarta vittoria in carriera, la prima in questa stagione. Le quattro vittorie più giovani di tutti i tempi sono tutte sue.



- E’ il 96esimo podio in carriera per Kimi Raikkonen, che ora è a -1 dal quinto posto all-time di Alonso, fermo a 97.



- Per Raikkonen è il primo giro veloce stagionale, il 46esimo in carriera: è secondo all-time dietro solamente all’irraggiungibile recordman Schumacher a 77.



- Per Raikkonen questo è il 45esimo podio con la Ferrari, sale così al terzo posto nella storia della scuderia staccando Alonso fermo a 44. Davanti a lui ha solo Schumacher con 116 e Barrichello con 55.



- E’ il podio numero 104 in carriera per Sebastian Vettel, che ora sale a -2 dal terzo posto all-time di Prost, fermo a 106.



- Oggi solo Verstappen, Raikkonen e Vettel hanno chiuso a pieni giri. L’ultima volta con solo tre piloti a pieni giri risaliva a quasi 16 mesi fa, al GP di Spagna 2017: all’epoca furono Hamilton, Vettel e Ricciardo.



- La Mercedes interrompe oggi una striscia di 44 GP consecutivi a punti, iniziata a Montecarlo 2016. Si trattava della sesta striscia più lunga di sempre, la seconda nella storia della scuderia.



- Nel giorno del 50esimo GP in F1 della sua storia, la Haas trova il suo miglior risultato di sempre: non aveva mai chiuso al quarto posto e non era mai riuscito a piazzare entrambe le sue vetture nelle prime cinque posizioni.



- Nel giorno del suo 300esimo GP corso in F1, Fernando Alonso stabilisce un nuovo record nella storia della F1 raggiungendo i 238 GP completati in carriera, superando i 237 del precedente leader Michael Schumacher.

