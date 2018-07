Max Verstappen non si aspetta di bissare a Silverstone, nel GP della Gran Bretagna, il successo ottenuto in Austria. Il pilota della Red Bull spiega il perché nella conferenza stampa che ha aperto il decimo weekend della stagione di F1: "Con rettilinei lunghi siamo terzi, se non ci sono troppi rettilinei credo che abbiamo il telaio migliore, il che ci rende competitivi. Purtroppo tante curve a Silverstone ormai si fanno in pieno, il che ci sfavorisce. Comunque, in Austria sulla carta avremmo dovuto perdere tanti punti e invece non è stato così, vedremo". Sull'argomento, nel post conferenza ha aggiunto: "A parità di potenza Mercedes e Ferrari non ci vedrebbero più".

Sul motore Honda

"Loro stanno progredendo - ha detto su Honda, che dal 2019 fornirà i motori alla Red Bull - ma è difficile fare previsioni. Vedremo nei test pre stagionali. Se il team mi ha parlato prima di questa scelta? Riguarda anche la mia carriera, certo, ma non è che la decisione l'ho presa io".

Rimonta possibile?

Sono 53 i punti di differenza dal leader Vettel nella classifica piloti: "Se avessimo la macchina per vincere sempre si potrebbe sognare la rimonta, in queste condizioni no”. In merito alle gomme Pirelli a battistrada ribassato, Verstappen non si sente particolarmente favorito o svantaggiato: “Ho provato entrambe le gomme, non ho visto tutta questa differenza e non mi infastidisce più di tanto. Non so, se guidassi una Mercedes potrei dirlo se li avvantaggia o meno, è un grosso punto interrogativo".