Manca l'annuncio ufficiale, ma per Adrian Newey tutte le strade portano a Maranello. In Ferrari avrà il ruolo di super consulente a iniziare dall’aprile del 2025, con la possibilità di lavorare sul nuovo progetto della macchina 2026 e anche d'intervenire eventualmente in corsa dato che arriverà quando la stagione sarà appena cominciata. Lo ribadiamo, a tutto questo manca ancora l'ufficialità, con un puzzle che adesso appare più definito sulle scelte dell'ambito progettista britannico. In passato, quando tutto sembrava fatto, Newey decise di andare invece dalla Williams alla McLaren perché quest'ultima era molto più vicina a casa sua. E in effetti quella di Woking è geograficamente la scuderia a lui più prossima, cosa che probabilmente lo fece vacillare di più nella decisione di scegliere o meno Maranello. Ma ora è un'altra storia, le strade del 65ene di Colchester e della Rossa sembrano finalmente unirsi, anche se come tutti in tutti i matrimoni le "tensioni" restano fino a al fatidico "sì" di entrambi gli sposi... .