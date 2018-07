"Uccidere la magia Mercedes a Silverstone". Magari partendo proprio dalla pole position. Sono gli obiettivi – dichiarati e simulati in pista – di Sebastian Vettel che ha chiuso in cima alla lista dei tempi la seconda sessione di libere. In maniera anche un po’ inaspettata pensando all’effetto pista – mai troppo congeniale alla Ferrari negli ultimi anni – e al fatto che è un caso quasi raro vedere una rossa subito ben bilanciata a partire dal venerdì.

Con la pista un po' più calda del pomeriggio i tempi non si sono abbassati rispetto alle libere uno, ma la Ferrari ha fatto comunque un salto in avanti per mettersi davanti alle due Mercedes, almeno con Vettel, 1 decimo su Hamilton e 3 su Bottas. Ma anche Kimi Raikkonen, quarto, è parso pimpante e soddisfatto a dimostrazione del fatto che la SF71 H ha convinto entrambi i piloti sia nella simulazione qualifica che gara.

La Mercedes nel suo feudo non starà certo a guardare, anche se con temperature più alte la W09 ha perso un po’ di grip soprattutto nel posteriore e sul passo gara non è sembrata così aggressiva nel confronto con la rossa. La sfida con la Ferrari quest’anno sta portando al limite le frecce d’argento: dopo i problemi in Austria, per precauzione, l’intera power unit di Valtteri Bottas è stata infatti sostituita con una nuova. Come parte della monoposto di Verstappen, finito ancora una volta contro le barriere. Ma è una Red Bull che vista così non fa così paura. Salvo imprevisti o sorprese. La magia di Silverstone, per ora, è tinta di rosso.