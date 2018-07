F2 - Gara 1, Silverstone. Vince Albon

Anche a Silverstone si parte dietro safety car, come accaduto a Spielberg, per ragioni di sicurezza dettate dalla scarsa affidabilità dei motori Mécachrome. In F2 è duello al vertice fra Rusell e Norris che di fatto si sfidano sulla pista di casa. Russell parte bene e segna subito due giri veloci. Dalle retrovie uno scatenato Maini in cinque tornate aggancia la sesta piazza sorpassando rabbiosamente prima Markelov e poi Norris. Gira nono Ghiotto, è terzo invece Fuoco che denuncia al muretto un evidente calo di potenza.

Al 7° giro i primi tre rientrano in pit lane dove, per via di una pistola difettosa, durante il cambio gomme perde una posizione a vantaggio di Albon. Al giro seguente rientrano quasi tutti gli altri piloti, restano fuori ancora per un giro Markelov e Ghiotto. Ma per Norris cominciano i guai. Ai box gli si spegne la monoposto. Ai danni di Russell e Aitken c'è tuttavia l'intervento dei commissari di gara che comminano una penalità di 5"per eccesso di velocità in pit lane. Mentre Norris rientra in coda al gruppo, per Russell e Aitken inizia la corsa contro il tempo per contenere gli effetti negativi della punizione.

A metà corsa ci sono Makino e Boschung in testa (che devono ancora effettuare la sosta), Ghiotto combatte contro Sette Camara per fare sua la settima posizione. Per un giapponese in testa, un giapponese che si ferma. Problemi di motore (ma và?) anche per Fukuzumi: la sua gara finisce qui. Virtual Safety Car. Una VSC fatale ad Aitken che non ne rispetta i parametri e subisce altri 5" di penalità. A otto giri dal termine Fuoco è in grande difficoltà a reggere il passo di Sette Camara che arriva fortissimo da dietro. Gelael si gira toccato da Norris.

Alla disattivazione della virtual safety Markelov è velocissimo a ripartire e superare De Vries. Ferrucci spinge fuori Maini al 24° giro, mentre va in fumo il motore di Sette Camara. Anche Makino e Nissany e non rispettano la virtual e subiscono la penalizzazione di 5" da parte dei commissari di corsa. A quattro giri dal termine Albon è in controllo di gara, Russell secondo ha un vantaggio sufficiente ad ammortizzare la penalità, poi i due italiani Fuoco e Ghiotto. Norris arranca in tredicesima. La direzione gara a due giri dalla fine penalizza anche Ferrucci con un aggravio di 5" sul tempo finale.

Ultimo giro faticosissimo per Ghiotto, più lento di Deletraz che o supera a tre curve dalla fine, lasciandolo in balìa di Markelov che allo sprint tuttavia non riesce a passarlo sulla linea del traguardo. Vince il thailandese Albon (cresciuto in Inghilterra), Russell è comodamente secondo, terzo Antonio Fuoco, ancora sul podio. In classifica Norris, solo decimo, perde abbondantemente terreno da Russell, leader del campionato ora con ben 33 punti di vantaggio sul connazionale. Domani in gara sprint partirà dietro la safety car il tedesco Gunther seguito De Vries.