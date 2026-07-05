La Honda Indy 200 a Mid-Ohio si è chiusa nel segno di Arrow McLaren, che ha festeggiato la prima storica doppietta nella IndyCar Series. A trionfare è stato Pato O'Ward, che ha sbloccato la propria stagione conquistando la decima vittoria in carriera davanti al compagno di squadra e poleman Christian Lundgaard. La corsa si è sviluppata in modo lineare, scorrendo via senza neutralizzazioni e Pace Car. Partito dalla Pole, Lundgaard ha mantenuto il controllo delle operazioni inseguito da O’Ward e Malukas, entrambi a pochi secondi dalla vetta. Il momento decisivo è arrivato al giro 42. Soffrendo alcuni problemi di sovrasterzo, Lundgaard è stato autore di un'escursione oltre la traiettoria ideale in curva due, sbavatura che ha così spalancato le porte a O'Ward. Il messicano non ha mancato l’occasione e, arrivati nel tratto di China Beach, ha messo a segno un attacco perfetto all’esterno del compagno di squadra, arpionando la prima posizione. Da quel momento in poi, O’Ward ha preso il controllo delle operazioni, beneficiando di una perfetta esecuzione al muretto e nei pit stop per non offrire mai il fianco a Lundgaard, gestendo il margine finale sotto il secondo anche quando bloccato dal traffico di Mick Schumacher. O’Ward ha così collezionato la decima vittoria in IndyCar, sbloccandosi finalmente in una stagione fin qui priva di podi e tornando in Victory Lane dopo quasi un anno. L’ultimo trionfo del numero 5 di casa Arrow McLaren risaliva, infatti, al GP di Toronto del 20 luglio 2025.

Kirkwood rimonta, Veekay straordinario

Dietro alle due Chevrolet targate Arrow McLaren, alla prima doppietta della storia, si è piazzato Kyle Kirkwood, che ha conquistato la terza posizione per Andretti rimontando dal decimo posto da cui è partito. L’originario della Florida ha resistito alla pressione di un Rinus VeeKay magistrale per tutto il weekend, capace di portare Juncos Hollinger al quarto posto. Il podio sarebbe stato possibile, ma nell’ultima sosta i meccanici Andretti sono stati più veloci e VeeKay ha dovuto cedere il passo a Kirkwood. Alex Palou, invece sta continuando a ottimizzare le giornate complesse. Scattato dall'ottava casella, il leader del campionato ha capitalizzato le occasioni, risalendo fino al quinto posto e guadagnando addirittura dei punti su David Malukas, forse il più grande sconfitto. Come accennato, il pilota Penske ha addirittura lottato per il primo posto, ma lo stint con le gomme morbide è stato difficilissimo e, alla fine, non è andato oltre l’ottavo posto, battuto da Will Power e Christian Rasmussen. Decimo Josef Newgarden, ancora convalescente per l’incidente di Indianapolis e l’operazione post St. Louis. Fine settimana amarissimo sia per Scott McLaughlin che per Scott Dixon, rispettivamente al 16° e 17° posto. A delle qualifiche non eccezionali, è seguita una gara bloccata nelle retrovie e l’assenza di incidenti e caution ha pregiudicato ogni chance di rimonta.