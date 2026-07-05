Dal giro 41 di Silverstone, cambia la gara di Antonelli: era a caccia di Leclerc per il primo posto, ma comincia a perdere quota e posizioni. Problema ancora da chiarire del tutto, ma una prima chiara indicazione è il pilota italiano a darla nel post gara: "Il problema sembra essere stato il wheel shield (deflettore della ruota). È stata una rottura istantanea, i cordoli li ho presi nello stesso modo in tutti i giri ma sono uscito dalla Copse ho sentito che qualcosa si era rotto istantaneamente". Guarda il VIDEO