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Formula 1, Kimi (Mercedes) fermato da un deflettore: cosa è successo a Silverstone

A SILVERSTONE

Dal giro 41 di Silverstone, cambia la gara di Antonelli: era a caccia di Leclerc per il primo posto, ma comincia a perdere quota e posizioni. Problema ancora da chiarire del tutto, ma una prima chiara indicazione è il pilota italiano a darla nel post gara: "Il problema sembra essere stato il wheel shield (deflettore della ruota). È stata una rottura istantanea, i cordoli li ho presi nello stesso modo in tutti i giri ma sono uscito dalla Copse ho sentito che qualcosa si era rotto istantaneamente". Guarda il VIDEO

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