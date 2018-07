In gara tutti i top 10 con le soft

A differenza delle ultime due gare di Francia e Austria nessuno dei top 10 ha differenziato la strategia in Q2. Nella gara di domani, quindi, scatteranno tutti con la mescola Soft per poi montare, alla prima sosta, la gomma media. Nonostante il caldo la gara sembra indirizzata sulla singola sosta ma la gestione della gomma, sarà cruciale. Su questo fattore la Ferrari sembra avere un vantaggio nei confronti della Mercedes e proprio per questo l’esito della gara non è così scontato.

Hamilton in pole grazie ad un giro perfetto

È servito un giro super a Lewis Hamilton per riuscire cogliere la pole position visto che, nel primo tentativo, era stata battuto da Vettel. Se andiamo ad analizzare i best sector notiamo che la differenza il pilota inglese l’ha fatta nel secondo settore che è caratterizzato dalle curve storiche della Coopse, Maggotts, Becketts e Chapel. Solo in questo tratto di pista il quattro volte campione del mondo inglese è stato più rapido della Ferrari. Vettel, che ha dei problemi al collo, dopo un buon primo tentativo non è riuscito a ripetersi nel secondo e si è dovuto accontentare della seconda posizione. Da applausi anche la prestazione di Raikkonen che è stato autore del miglior primo settore ma non è riuscito a ripetersi nel secondo e nel terzo ed ha concluso il suo giro a soli 5 centesimi da Vettel.

Molto staccate in tutti gli intertempi le due Red Bull che nella gara di domani avranno poche chance per inserirsi nella lotta per il podio.