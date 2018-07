La Formula 1 ha i suoi riti e la sua prassi, anche dopo le qualifiche. A volte, però, capita che il programma possa subire delle piccole e inaspettate variazioni. E così è successo nel sabato di Silverstone. Al termine delle qualifiche, come noto, i migliori tre piloti posano sempre per la foto di rito che anticipa la loro conferenza stampa. Stavolta, come detto, è successo qualcosa di diverso. Nell'esaltazione per la straordinaria pole position ottenuta in casa - 76^ della carriera - Lewis Hamilton è andato a festeggiare con i propri fan sotto le tribune, facendo attendere Sebastian Vettel (secondo al termine del Q3) e Kimi Raikkonen (terzo). I piloti della Ferrari hanno aspettato a lungo e posato anche da soli, in quello che a modo suo è uno scatto anomalo e quindi eccezionale. I due della Rossa a un certo punto vanno via, con Seb apparso anche piuttosto spazientito. Ma alla fine, in extremis e dopo la mediazione di un uomo della FIA, Hamilton è arrivato e la foto è stata realizzata.