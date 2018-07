Nella settimana del GP di Silverstone in primo piano anche il mercato piloti. Le ultime notizie riportate da Roberto Chinchero riguardano il futuro di Kimi Raikkonen. Il finlandese, che ha esordito in Formula 1 nel 2001, ha ancora tanta voglia di correre. Questo è certo. Anni fa aveva dichiarato di voler chiudere la carriera in Ferrari, ma in caso di addio alla Rossa non gli mancherebbero le alternative. In particolare, tra le scuderie in grado di convincere Kimi a iniziare una nuova avventura lontana da Maranello spicca quella attualmente impegnata nel Mondiale con la coppia formata da Marcus Ericsson e Charles Leclerc: l'Alfa Romeo-Sauber. La cui competitività, in costante crescita, potrebbe rivelarsi decisiva per il sì di Raikkonen.