"Quarta pole consecutiva a Silverstone? Questi ragazzi sono i migliori, ho dato tutto quello che potevo. E' stata dura, siamo stati vicinissimi con la Ferrari, senza il vostro sostegno non sarei stato in grado di farlo. Non so dove ho fatto la differenza, forse nella curva 13 ci sono riuscito...". Sono queste le prime parole di Lewis Hamilton dopo la pole position ottenuta nel GP della Gran Bretagna davanti alle due Ferrari. Per il britannico, apparso molto commosso e con un tremore alle mani per l'emozione, si tratta della 4^ pole di fila sul tracciato di casa e la 76^ in carriera.