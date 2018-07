Un problema al collo che lo ha costretto nelle terze libere a rientrare ai box prima dell'ultimo run. Per Sebastian Vettel il sabato a Silverstone è stato piuttosto complicato per un problema che nel post qualifiche lui stesso ha spiegato così: "Stamattina temevo di non poter nemmeno disputare le qualifiche. Avevo un problema al collo, ma poi è andato tutto bene. Siamo andati vicini alla pole ma il secondo posto è buono e per domani abbiamo buone opportunità". Durante il Q2 lo abbiamo visto, ai box e nella sua Ferrari, effettuare dei piccoli movimenti proprio per testare il fastidio al collo. In quella fase delle qualifiche, però, la situaizione era decisamente migliorata per il tedesco. Dopo aver accusato il problema, Vettel si è prima consultato e poi è stato controllato dal suo fisioterapista, per poi applicare un cerotto per il "kinesio taping". L'allarme, poi evidentemente rientrato, era suonato anche perché Silverstone è uno dei circuiti più stressanti e impegnativi dal punto di vista fisico per i piloti, e ciò a causa della notevole forza G legata ai rapidi cambi di direzione, senza dimenticare le curve affrontate ad alta velocità. Cosa che avrebbe potuto creare ulteriori fastidi al pilota della Scuderia di Maranello.