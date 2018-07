La Mercedes di Lewis Hamiton ha conquistato la pole position del Gp della Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota britannico nella gara di casa si è imposto per pochissimo, con il tempo di 1.25.892 sulle due Ferrari, quella di Sebastian Vettel ad appena +0.044 e quella di Kimi Raikkonen a +0.098. Quarto tempo per l'altra Merdedes di Valterri Bottas, seguito dalle Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Chiudono la top ten Magnussen, Grosjean, Leclerc e Ocon. Questa di Hamilton è la quarta pole position consecutiva a Silverstone, e la sesta consecutiva per la Mercedes al GP d'Inghilterra ed è la 76^ pole in carriera per Hamilton.