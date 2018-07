GP3 - Gara 1: a Silverstone vince Hubert

Neanche fosse un concerto di Gianni Pettenati alla mitica 'Bussola' di Focette negli anni '60, a Silverstone in gara 1 di Gp3 è stato uno sventolio continuo di bandiere gialle. Hubert e Mazepin in prima fila sono autori di un'ottima partenza, il giovane Alesi stenta mentre invece resta fermo in griglia l'italiano Lorandi.

Dopo poche curve Correa e Falchero si scontrano e finiscono fuori tracciato. La virtual safety car chiamata dalla direzione corse neutralizza la corsa già da metà della prima tornata, mentre Lorandi riesce a partire ma passa in ultima posizione, a dodici secondi dal battistrada Hubert. Alesi è sesto, davanti a Pulcini. Alla ripartenza Hubert e Mazepin prendono un piccolo vantaggio sul resto del gruppo.

Neanche un giro e di nuovo viene chiamata la VSC: è fermo in mezzo alla pista Aubry dopo aver toccato e danneggiato Tatiana Calderon, che al quinto giro si ferma e costringe la direzione corse a mandare in pista la safety car. Corsa neutralizzata e vantaggi azzerati. Praticamente quasi metà corsa va via così. Alla ripartenza lanciata -al giro 7- Niko Kari, partito diciannovesimo, è già in undicesima piazza e segna un giro veloce subito battuto dal Lorandi. Al decimo passaggio sui venti previsti è ancora Hubert il leader della corsa, davanti a Mazepin e Ilott. Pulcini intanto sorpassa Boccolacci e sale al quinto posto, mentre Alesi passa sul traguardo solo dodicesimo. Al tredicesimo giro il cambio frena la rimonta di Hughes, ancora bandiere gialle...

A quattro giri dalla fine Boccolacci sorpassa Pulcini e regala un brivido al pubblico controllando la sua monoposto che si imbizzarrisce su una imperfezione dell'assalto. Anche Piquet attacca Pulvcini, l'italiano è in crisi con le gomme. A tre dalla fine Lorandi si sbarazza di Beckmann e guadagna la tredicesima posizione. A un giro dal termine Piquet tampona Pulcini nel tentativo di passarlo. Alle spalle Alesi superando Mawson si assicura la prima piazza nella gara sprint di domani. Sotto la bandiera a scacchi passano nel'ordine Hubert, Mazepin e Ilott. Pulcini chiude sesto, Lorandi decimo.

Il francese Hubert vincendo riprende la leadership del campionato, davanti ai compagni di squadra Mazepin e Ilott -ce è anche un osservato speciale del Ferrari Driver Academy- e scivola in seconda posizione assoluta dal leader. Sul podio è un trionfo ART GP, tripletta della squadra di Nicholas Todt, a conferma dello strapotere del team francese in categoria.