Che prima o poi questi due nomi dal grande fascino sarebbero stati accostati, su quello non c'erano tanti dubbi. Ma che potesse succedere così presto, questa sì che è una vera sorpresa. Schumacher, ovviamente Mick, alla Ferrari: quella che sembrava solo una meravigliosa suggestione già in questo 2019 potrebbe diventare realtà. A rivelarlo in esclusiva sul sito motorsport.com è Roberto Chinchero, che scrive come con ogni probabilità il figlio del grande Michael in questa stagione entrerà a far parte della Ferrari Driver Academy, candidandosi dunque in maniera più che seria per salire sulla rossa durante i due test stagionali (in-season tests) che si svolgeranno il martedì e mercoledì successivi al Gran Premio di Bahrain e Spagna.

Delle quattro giornate nelle quali le scuderie saranno impegnate in pista allo sviluppo delle monoposto, due saranno dedicate proprio ai piloti esordienti, ovvero quelli che hanno nel proprio palmares non più di due gran premi disputati all’attivo. L’identikit perfetto per il giovane tedesco, che nella passata stagione ha cominciato a incantare il mondo delle corse riuscendo a conquistare il titolo europeo di Formula 3, con tanto di 8 GP vinti e 7 pole positions conquistate.