Fondo e diffusore

Sempre per migliorare l’efficienza con una miglior gestione del” tyre squirt” è stato riproposto il fondo con la presenza dei tre generatori di vortice nella zona terminale in prossimità delle ruote posteriori. Non si tratta di una vera e propria novità in quanto, questa soluzione, si era vista nei secondi test di Barcellona ma, in seguito, il team non lo aveva riproposto in nessuna di questa prime tre gare. Modificato, inoltre, il diffusore nella zona esterna per cercare di migliorare l'efficienza aerodinamica in un'area che è molto importante per la Ferrari perché, a differenza della Mercedes, continua ad utilizzare un assetto rake molto più pronunciato nonostante il cambiamento regolamentare che non aiuta sicuramente le monoposto nate con questo concetto.

Ferrari-Mercedes: in pista con ali posteriori da basso carico

Oltre alle modifiche precedentemente analizzate la Ferrari ha portato per questo appuntamento un’ala posteriore più scarica rispetto a quella utilizzata nei primi tre appuntamenti del mondiale proprio per adattare la SF90 alle caratteristiche del tracciato. Come potete osservare dall’immagine la Ferrari ha utilizzato un’ala con profilo principale a cucchiaio dove si va a caricare maggiormente la parte centrale dell'ala, andando a scaricare invece le parti esterne che sono generatrici di deleteri vortici di estremità e quindi di quel deleterio aumento della resistenza all'avanzamento.