L’ultima immagine che i suoi cari vedranno di Niki Lauda sarà quella della sua mitica tuta rossa. Quella dei successi Mondiali conquistati con la Ferrari nel ’75 e nel ’77. Da quanto scrivono diversi quotidiani austriaci, infatti, la leggenda della Formula 1 scomparsa la scorsa settimana all’età di 70 anni, verrà sepolta assieme alla divisa indossata oltre quarant’anni fa, su espressa richiesta proprio dello stesso pilota austriaco che desiderava andarsene da questo mondo indossando il simbolo dei due successi più importanti della sua carriera. Durante il funerale, si terrà in forma strettamente privata per volontà della famiglia, oltre alla tuta protagonista sarà anche il casco, che la Birgit dovrebbe appoggiare sulla bara come ultimo saluto, sempre da quanto scrivono in Austria.

Alla cerimonia parteciperanno l'ex capo della F1 Bernie Ecclestone, l'ex-pilota di Ferrari e Benetton Gerhard Berger, il presidente austriaco Alexander van der Bellen, il cancelliere Sebastian Kurz, Arnold Schwarzenegger, il principe Alberto di Monaco con la moglie, l’attore Daniel Brühl (che ha interpretato Lauda nel film "Rush"), Lewis Hamilton e il team principal Toto Wolff in rappresentanza della Mercedes, squadra di cui è stato presidente onorario non esecutivo dal 2012. Prima del funerale ci sarà una celebrazione pubblica nel Duomo di Vienna, dove verrà celebrata una messa solenne in suo onore.