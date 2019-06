La Ferrari avrebbe informato la Fia della decisione di non fare appello contro i 5 secondi di penalità nel Gran Premio del Canada che hanno impedito a Sebastian Vettel di vincere la corsa. Ma la questione non è finita. Sì, perché i legali della scuderia di Maranello starebbero raccogliendo nuovi elementi per chiedere l’applicazione dell’articolo 14.1.1 del Codice Sportivo ('Droit de revision'), e questo per fare in modo che venga verificata e cambiata la regola sportiva per il futuro. Questo potrebbe portare la Federazione a riaprire il caso di sua iniziativa.

Il perché del non appello

La Rossa, il cui termine per fare appello sarebbe scaduto entro le 96 ore dal termine del Gran Premio, non potrà infatti appellarsi contro la penalità. Nell’ultimo paragrafo del provvedimento emesso dal collegio dei Commissari del GP del Canada si spiega: "Si ricorda ai concorrenti che hanno il diritto di appellarsi a determinate decisioni del Collegio dei Commissari, in conformità con l'Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale della FIA e Articolo 9.1.1 delle norme di giudizio e disciplinari della FIA, entro i termini applicabili". Determinate decisioni, appunto. Non risultano appellabili, per esempio, le penalità di tempo inflitte in gara. C’è anche una ragione intuitiva: se l’appello fosse discusso, anche la Mercedes potrebbe appellarsi a sua volta, in un altro grado di giudizio, sostenendo per esempio che il suo pilota coinvolto nel taglio della chicane al 48° giro del GP del Canada (Hamilton), avrebbe adeguato la sua tattica di gara alla decisione del collegio.

La ricostruzione

I commissari di gara avevano punito la manovra con cui Vettel era rientrato in pista al 48° giro del Gran Premio di Montreal dopo un’escursione sull’erba. Hamilton lo seguiva da vicino pronto a superare. Secondo il collegio dei commissari e le immagini della camera car di Sebastian, sarebbero state due le correzioni del volante del pilota tedesco al momento del rientro. In altre parole Vettel avrebbe cercato di difendersi dal sorpasso di Hamilton, una sorta di riflesso condizionato come avrebbe fatto probabilmente qualsiasi pilota. La manovra avrebbe portato il pilota della Mercedes a ridurre la sua velocità di 50 km orari. Questo avrebbe portato alla penalità di cinque secondi. La vicenda, tuttavia, potrebbe regalare ancora colpi di scena.