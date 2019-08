Pit-stop #12 - 31.07.2019🇭🇺 <br>E via di back to back!<br>Con ancora negli occhi le tante emozioni dell’ultimo gran premio, siamo arrivati a Budapest, Ungheria, in una delle tappe più belle ed affascinanti della stagione. Almeno per quel che riguarda la città, la “Parigi dell’Est“. Una città meravigliosa, risultato dell’unione di tre città: Buda, Pest e Óbuda, unite dal Ponte delle Catene e da altri sette ponti, che si mostra nelle sue varie anime. Quella romana, quella medievale e quella più moderna!<br>Stupisce Budapest, così come la F1! Sarete d’accordo con me, immagino, nel dire che le ultime gare sono state spettacolari?! Sorprese, rimonte, problemi, sorpassi. Wow 😲 <br>E allora via con l’ultima gara prima dello stop estivo. Gara che inevitabilmente farà tirare le somme sulla prima metà di stagione. C’è chi vuole continuare a stupire come la Red Bull (già a due vittorie), chi riprendere dove aveva lasciato pre Germania (leggasi Mercedes, favorita per trovare un pronto riscatto post Hockenheim) e chi, come la Ferrari cerca conferme e la prima vittoria. <br>Cosa porterà il vento dell’est?!